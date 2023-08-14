В результате глубокой модернизации танк Т-90 «Прорыв» получил новую систему динамической защиты, обновленную систему управления огнем «Калина» и ряд других улучшений, которые повысили его превосходство в боевой мощи и способности
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В результате глубокой модернизации танк Т-90 «Прорыв» получил новую систему динамической защиты, обновленную систему управления огнем «Калина» и ряд других улучшений, которые повысили его превосходство в боевой мощи и способности маневрировать над западными аналогами. Российские танкисты на Запорожском направлении рассказали военкору «Известий» Кириллу Олькову о преимуществах модернизированной боевой машины Т-90.

Командир танка Т-90 с позывным «Ясный» заявил, что во время активных боевых действий на Времевском выступе российская боевая машина прекрасно зарекомендовала себя в противостоянии с западной бронетехникой, в частности немецкими танками Leopard. Командир отметил, что танк Т-90 оборудован тепловизором, камерой заднего вида, камерой кругового обзора, установленной на пулемете, а наводчик с помощью джойстика может легко наводиться на цель, ориентируясь по видеосигналу, поступающему сразу с четырех камер.

При это механик-водитель «Прорыва» отметил высокие маневренные и скоростные показатели боевой машины. По его словам, современный танк позволяет быстро выйти на позицию, отстреляться по цели и вернуться в укрытие. Также танк на заводе покрывают новым нескользящим покрытием, что позволяет экипажу и другим военнослужащим быстрее взбираться на боевую машину, резюмировал военкор.

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