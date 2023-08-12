Украинская оборона под Купянском мгновенно «рассыпается» под давлением российских войск. ВС РФ имеют все шансы освободить этот город, а затем такими же стремительными темпами установить контроль над Харьковом, уверен военный
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Украинская оборона под Купянском мгновенно «рассыпается» под давлением российских войск. ВС РФ имеют все шансы освободить этот город, а затем такими же стремительными темпами установить контроль над Харьковом, уверен военный корреспондент Александр Сладков.

«Харьков, готовься к освобождению, мы почти у Купянска», — написал военкор в своем телеграм-канале.

Он добавил, что украинским военным сейчас остается только добровольно сдаваться в плен или бежать. Причем такая ситуация наблюдается не только в Харьковской области.

На Артемовском и Запорожском направлениях, где ВСУ ведут контрнаступление с июня, у них катастрофически заканчиваются силы и средства для продолжения боевых действий. То же самое происходит и на Времьевском выступе, где Киев хоть и имеет незначительные успехи, но несет большие потери.

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