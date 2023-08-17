24-летняя жительница Владимирской области соблазнила 15-летнего подростка и стала фигурантом уголовного дела.

Телеграм-канал Baza рассказал, что события происходили в населенном пункте Костерево Петушинского района. В небольшом городке, где все друг друга знают, скрыть отношения между девушкой и школьником очень сложно. Жители узнали об этом и заявили на соблазнительницу в правоохранительные органы.

Отпираться девушка не стала. Ее юный возлюбленный также заявил, что вступал в интимную близость с девушкой по своей воле, никакого принуждения не было.

Несмотря на это, уголовное дело все же было возбуждено. Возраст согласия по действующему законодательству составляет 16 лет, поэтому девушка нарушила закон. Теперь она рискует оказаться за решеткой на срок до 4 лет.