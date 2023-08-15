Удары по Западной Украине 15 августа местные телеграм-каналы называют самой масштабной атакой со дня начала специальной военной операции. Во Львове и области прогремело не менее 5 мощных взрывов, сообщают украинские издания.

Кроме того, известно о взрывах в Луцке и Хмельницком. Отмечается, что некоторые ракеты летели к своим целям в непосредственной близости от границы с Румынией.

Украинская ПВО, по словам очевидцев, работала «вяло» и не сумела перехватить ни одной ракеты.

В данный момент объявлен отбой воздушной тревоги по всей Украине. Напомним, что помимо западных областей, под удары попал завод «Южмаш» в Днепропетровске, а также Запорожье и подконтрольная Киеву часть региона.