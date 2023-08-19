Западную Украину в ночь на 19 августа атаковал рой дронов-камикадзе. Портал «Русская весна» сообщил, что взрывы гремели сразу в нескольких регионах.

Сейчас известно, что были атакованы Хмельницкая, Винницкая и Львовская области. Непосредственно во Львове после удара дрона-камикадзе в течение длительного времени продолжалась детонация. Скорее всего, беспилотник угодил прямо на склад боеприпасов ВСУ.

О детонации пишут в Сети и жители Хмельницкого. Местные власти заявляют, что в городе слышны взрывы, «не связанные с воздушными целями».

Также тревога объявлялась в Ровенской области, мощные взрывы гремели в Виннице и под Житомиром. Какие объекты стали целями для «Гераней», пока неизвестно.

Ранее дроны-камикадзе ударили по портовой инфраструктуре Измаила и Рени в Одесской области.