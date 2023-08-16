На территории Ренийского морского торгового порта возник масштабный пожар после серии взрывов. Об этом в своем Телеграм-канале написал глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Как следует из опубликованного
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На территории Ренийского морского торгового порта возник масштабный пожар после серии взрывов. Об этом в своем Телеграм-канале написал глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Как следует из опубликованного украинским чиновником сообщения, масштабный пожар разгорелся на территории государственного предприятия «Ренийский морской торговый порт». По словам Ермака, два металлических склада ангарного типа стали объектами атаки для российских ударных дронов. Взрыв беспилотников привел к возгоранию двух тракторов, а впоследствии пламя перекинулось на соседний склад, на территории которого хранился шрот.

Ранее Олег Кипер, занимающий пост главы Одесской областной военной администрации написал о повреждениях зернохранилища и складских помещений, расположенных на территории одного из портов Дуная. По данным украинского издания «Страна.ua», в ночь на 16 августа взрывы прогремели в таких городах Одесской области, как Измаил и Рени.

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