В отличие от Канады, Германия пока не сумела разработать законодательный механизм для конфискации российских транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», находящихся на ее территории в различных аэропортах.

Согласно информации, опубликованной украинским изданием «Економічна правда», в настоящее время на территории Западных стран находятся четыре таких самолета, которые принадлежат частной компании «Волга-Днепр». Из них один находится в Канаде, а остальные три – в Германии.

Издание также сообщает, что украинская сторона делала обращение к Германии с просьбой рассмотреть возможность конфискации этих самолетов, находящихся в аэропорту Лейпцига. Тем не менее, на данный момент немецкие правоохранительные органы еще не приняли окончательную позицию по этому вопросу. Также стоит отметить, что Европейский союз не ввел санкций, направленных против компании «Волга-Днепр».