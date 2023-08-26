Бывший владелец бензинового Subaru решил сменить свой автомобиль на электрокар Tesla Model 3 из-за возможности заряжать новую машину бесплатно на работе. Однако неудачный опыт эксплуатации электрического автомобиля заставил собственника снова вернуться к проверенной временем бензиновой технике японского производства.

После нескольких недель беспроблемного использования нового электромобиля супруга хозяина Tesla перепутала педали и врезалась в столб. В результате ДТП электрокар Илона Маска стал обычной грудой металлолома.

По предварительным оценкам страхового агента ремонт машины должен был занять всего пять рабочих дней, однако в действительности из-за дефицита запасных частей только ожидание их доставки должно было занять от шести до восьми недель.

Перспектива оказаться без автомобиля совсем не обрадовала автолюбителя, ведь согласно условиям страховки подменная машина предоставлялась на срок не более четырех недель. Еще одним разочарованием для владельца Tesla стала переоценка стоимости ремонта: с 7,5 тысяч до 19 тысяч долларов.

В итоге после обращения к представителям компании Tesla автовладелец получил компенсацию за разбитую машину, однако не по причине случившегося ДТП, а из-за дефекта системы кондиционирования, которая продолжала работать даже в аварийном режиме.