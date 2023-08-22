22 августа главе департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска, вице-мэру города Анне Терешковой исполнилось 54 года. Чиновница рассказала журналистам, как собирается отметить свой праздник.

По словам Терешковой, в день своего дня рождения ей выпала честь присутствовать на открытии необычного книжного магазина. Креатив проекта заключается в том, что магазин был открыт в 13-м трамвае. «Здесь собрались мои коллеги и друзья, подарили цветы. Для меня это как раз самый необычный и ценный подарок», – рассказала вице-мэр. Она также подчеркнула, что главным является не цена подарка, а внимание людей, вложивших свои силы и заботу в воплощение в жизнь сюрприза для именинницы.

Анна Терешкова отметила, что продолжит отмечать свой день рождения в кругу семьи вечером в домашней атмосфере.

Несколько лет назад Анна Терешкова попала в скандал из-за опубликованного ею в конце ноября 2021 году видео, как она лежит на снегу в купальнике и делает «снежного ангела». Вице-мэр подписала пост кратко: «Это Сибирь! -20». Однако одного из жителей Новосибирска этот видеоролик возмутил, и он подал в мэрию жалобу. В свое оправдание Терешкова заявила, что в этом видео нет ничего безнравственного. В такой способ она пропагандирует здоровый образ жизни.