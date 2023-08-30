Руководитель проекта «На верном пути» и председатель Союза ветеранов СВО по Московской области Эльнур Хисматулин сам родом из Башкирии, ранее работал оперативником в уголовном розыске. Отправился в зону СВО добровольцем, отслужив в подразделении ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, во время освобождения Артемовска в одном бою он получил сразу шесть контузий. После этого психологи и психиатры работали с ним для устранения посттравматического синдрома на протяжении полугода. Хисматулин признается, что до сих пор бывают моменты, когда ему трудно подобрать нужные слова и он начинает заикаться.

Он рассказал, что как только ему стало немного лучше, он начал помогать волонтерам собирать гуманитарную помощь для бойцов. Позже в составе Союза ветеранов он сам занялся реабилитацией вернувшихся бойцов. Хисматулин отметил: «Душевное состояние – большая проблема. На фронт уже дороги нет, а найти себя в мирной жизни не удается – мыслями парни по-прежнему в зоне боевых действий. Как сказал про них один военный блогер: “Укушенные войной”».

В итоге проект «На верном пути» получил поддержку со стороны организации «Офицеры России», Союза ветеранов СВО и фонда «Добрые люди». Сейчас программу помощи каждому бойцу подбирают индивидуальную, после прохождения специальных психологических тестов. При этом в проекте активное участие принимают студенты-волонтеры медицинских вузов и психологических факультетов, для которых общение с бойцами является ценной практикой.