Новейшая российская ракета «Изделие 305», которая используется на ударных вертолетах, позволяет им избежать ответных ударов противника. Все дело в дальности боезаряда, обеспечивающей возможность наносить удары, не входят в зону действия
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Новейшая российская ракета «Изделие 305», которая используется на ударных вертолетах, позволяет им избежать ответных ударов противника. Все дело в дальности боезаряда, обеспечивающей возможность наносить удары, не входят в зону действия противовоздушной обороны ВСУ.

Представители холдинга «Высокоточные системы», являющегося частью государственной корпорации «Ростех», пояснили, что дальность поражения целей ракетой «Изделие 305» составляет 14,5 километров. В распоряжении ВСУ нет зенитно-ракетных комплексов, способных сбивать летательные аппараты на такой дистанции.

Масса боевой части легкой многоцелевой управляемой ракеты составляет 25 кг, что позволяет уничтожать бронетехнику, опорные пункты и штабы, скопления личного состава. При этом попытки противника наносить ответные удары не принесут ему результата.

Ранее отмечалась также высокая точность «Изделия 305». Ракета способна залететь даже в форточку здания или сооружения, успешно поражая намеченные цели.

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