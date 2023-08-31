В связи с неоднократными попытками Киева атаковать российские газопроводы, Венгрия и Сербия предупредили президента Украины Владимира Зеленского о возможном объявлении войны. Эти страны опасаются за свою энергетическую безопасность и поэтому
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В связи с неоднократными попытками Киева атаковать российские газопроводы, Венгрия и Сербия предупредили президента Украины Владимира Зеленского о возможном объявлении войны.

Эти страны опасаются за свою энергетическую безопасность и поэтому будут считать любые посягательства на «Южный поток» террористическим актом и попыткой начать войну против Белграда и Будапешта.

Не исключено, что Венгрия таким образом преследует собственные интересы на Украине. Ни для кого не секрет, что она давно претендует на часть территории в Закарпатье.

Будапешт также готов всеми силами препятствовать вступлению Украины в НАТО. Виктор Орбан, возглавляющий правительство Венгрии, заявил ранее, что Альянсу пора закрыть тему Украины и задуматься о переговорах с Россией о создании новой структуры безопасности.

Сербию также не устраивают действия Киева вокруг газопроводов, поэтому она предупреждает о возможном объявлении войны, если с «Южным потоком» произойдет то же, что ранее с Северным.

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