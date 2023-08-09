Телеведущий Александр Рогов рассказал о своем авторском проекте «Рогов в деле» и заявил, что в некоторых случаях общается с героинями слишком резко.

Стилист пояснил, что шоу он режиссирует сам.

«Стоп-мотор, перестановка света, и я переодеваюсь, выхожу и ставлю героиню на белом фоне, и мы начинаем снимать подлеты, прошу ее встать ручкой сюда, ножкой сюда, я продолжаю жить с героиней, она продолжает думать, что я ее друг, а я, возможно, ей не друг, я просто с ней поработал», – рассказал Рогов.

Ведущий отметил, что когда дело доходит до белого фона, он может изменить отношение к героине и общаться с ней очень резко. Зритель этого не видит, для него этот изнаночная сторона программы. Также Рогов заявил, что сложнее всего работать со взрослыми участниками шоу, так как они быстро устают и становятся не в состоянии выдерживать его до конца программы.