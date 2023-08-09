Телеведущий Александр Рогов рассказал о своем авторском проекте «Рогов в деле» и заявил, что в некоторых случаях общается с героинями слишком резко. Стилист пояснил, что шоу он режиссирует сам. «Стоп-мотор,
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеведущий Александр Рогов рассказал о своем авторском проекте «Рогов в деле» и заявил, что в некоторых случаях общается с героинями слишком резко.

Стилист пояснил, что шоу он режиссирует сам.

«Стоп-мотор, перестановка света, и я переодеваюсь, выхожу и ставлю героиню на белом фоне, и мы начинаем снимать подлеты, прошу ее встать ручкой сюда, ножкой сюда, я продолжаю жить с героиней, она продолжает думать, что я ее друг, а я, возможно, ей не друг, я просто с ней поработал», – рассказал Рогов.

Ведущий отметил, что когда дело доходит до белого фона, он может изменить отношение к героине и общаться с ней очень резко. Зритель этого не видит, для него этот изнаночная сторона программы. Также Рогов заявил, что сложнее всего работать со взрослыми участниками шоу, так как они быстро устают и становятся не в состоянии выдерживать его до конца программы.

Вам может понравиться
9 августа 2023 года скончалась знаменитая советская и российская актриса; народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий I и III степени Вера Васильева. Об этом сообщает News.ru. Все близкие и знакомые

Воеводин о Васильевой: «В нее невозможно было не влюбиться»

9 августа 2023 года скончалась знаменитая советская и российская актриса; народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий I и III степени Вера Васильева. Об этом сообщает News.ru. Все близкие и знакомые
Депутат Бундестага Фабер заявил, что в случае отправки дальнобойных ракет Taurus, Германия перепрограммирует их. Об этом сообщается в немецком издании Tagesspiegel. Во время общения с журналистами немецкий чиновник отметил, что

Депутат Бундестага Фабер: ФРГ может запрограммировать ракеты Taurus для использования только в определенном регионе

Депутат Бундестага Фабер заявил, что в случае отправки дальнобойных ракет Taurus, Германия перепрограммирует их. Об этом сообщается в немецком издании Tagesspiegel. Во время общения с журналистами немецкий чиновник отметил, что
Российские ВС принудительно посадили украинский беспилотник в Курской области. Они использовали комплекс радиоэлектронной борьбы. Под воздействием системы РЭБ вражеский дрон упал на землю неподалеку от населенного пункта Кондратовка. От удара

Mash: у Кондратовки в Курской области посадили летевший с Украины беспилотник

Российские ВС принудительно посадили украинский беспилотник в Курской области. Они использовали комплекс радиоэлектронной борьбы. Под воздействием системы РЭБ вражеский дрон упал на землю неподалеку от населенного пункта Кондратовка. От удара