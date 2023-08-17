Недавно в Юрмале состоялся музыкальный фестиваль «Рандеву», организованный латвийской певицей Лаймой Вайкуле. Для участия в мероприятии были приглашены исполнители из Украины. Отмечается, что Вайкуле пригласила для участия в концерте легенду
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Недавно в Юрмале состоялся музыкальный фестиваль «Рандеву», организованный латвийской певицей Лаймой Вайкуле. Для участия в мероприятии были приглашены исполнители из Украины. Отмечается, что Вайкуле пригласила для участия в концерте легенду советской эстрады Софию Ротару. Однако певица не стала приезжать на мероприятие. Поэтому в Сети стали распространяться слухи, что между Вайкуле и Ротару возник конфликт.

Отмечается, что Вайкуле была крайне недовольна отказом Ротару от участия в «Рандеву». Однако латвийская певица заявила, что они с Ротару находятся в прекрасных отношениях. «Писали всякую глупость про нас с Софой, мол, плохие у нас отношения. Нет причин для таких разговоров», – отметила певица.

Латвийская певица заявила, что Ротару находится в безопасности и если исполнительница «Червоной руты» всегда может позвонить. «Придет время, надеюсь, и Софа приедет к нам, если захочет», – подчеркнула Лайма.

Вам может понравиться
Современный российский турист избалован обилием предложений для проведения вожделенного отпуска. Причем большинство зарубежных и отечественных гостиниц предлагают своим отдыхающим в качестве питания – шведский стол. «МК» в своем материале попытался

Шведский стол способен раскрыть тайны характера не хуже психологического теста

Современный российский турист избалован обилием предложений для проведения вожделенного отпуска. Причем большинство зарубежных и отечественных гостиниц предлагают своим отдыхающим в качестве питания – шведский стол. «МК» в своем материале попытался
В 9:30 в минувший понедельник ВС Украины предприняли попытку атаковать Бердянск. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что вражеские ракеты успешно перехвачены. Скорее всего Киев применял британские

ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянску

В 9:30 в минувший понедельник ВС Украины предприняли попытку атаковать Бердянск. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что вражеские ракеты успешно перехвачены. Скорее всего Киев применял британские
В Рени и Измаиле Одесской области в ночь на 16 августа звучали взрывы. Местные жители говорят о дронах-камикадзе «Герань», которые на Украине называют «мопедами» из-за характерного звука моторов. О вхождении

В Измаиле и Рени Одесской области всю ночь 16 августа гремели взрывы

В Рени и Измаиле Одесской области в ночь на 16 августа звучали взрывы. Местные жители говорят о дронах-камикадзе «Герань», которые на Украине называют «мопедами» из-за характерного звука моторов. О вхождении