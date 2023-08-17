Недавно в Юрмале состоялся музыкальный фестиваль «Рандеву», организованный латвийской певицей Лаймой Вайкуле. Для участия в мероприятии были приглашены исполнители из Украины. Отмечается, что Вайкуле пригласила для участия в концерте легенду советской эстрады Софию Ротару. Однако певица не стала приезжать на мероприятие. Поэтому в Сети стали распространяться слухи, что между Вайкуле и Ротару возник конфликт.

Отмечается, что Вайкуле была крайне недовольна отказом Ротару от участия в «Рандеву». Однако латвийская певица заявила, что они с Ротару находятся в прекрасных отношениях. «Писали всякую глупость про нас с Софой, мол, плохие у нас отношения. Нет причин для таких разговоров», – отметила певица.

Латвийская певица заявила, что Ротару находится в безопасности и если исполнительница «Червоной руты» всегда может позвонить. «Придет время, надеюсь, и Софа приедет к нам, если захочет», – подчеркнула Лайма.