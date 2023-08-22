Бывшая соведущая телепередачи «Давай поженимся» астролог Василиса Володина опубликовала пост в своем Телеграм-канале, в котором поздравила всех зрителей и участников с возвращением шоу. Володина отметила, что программа «Давай поженимся» уже
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Бывшая соведущая телепередачи «Давай поженимся» астролог Василиса Володина опубликовала пост в своем Телеграм-канале, в котором поздравила всех зрителей и участников с возвращением шоу. Володина отметила, что программа «Давай поженимся» уже является легендарным телепроектом. «Надеюсь, что ретро-Венера и ретро-Меркурий отыграются исключительно как «повторение успеха», – написала астролог.

В СМИ появилась информация, что Василиса Володина отказалась от участия в новом сезоне телешоу «Давай поженимся». Астролог отметила, что участие в данной телепередаче для нее является уже пройденным этапом. Своим бывшим коллегам Володина пожелала удачи в новом сезоне и высоких рейтингов.

Ранее сообщалось, что помощником ведущих Розы Сябитовой и Ларисы Гузеевой в программе «Давай поженимся» станет искусственный интеллект. Отмечается, что специальная программа, основанная на ИИ, будет давать прогнозы, касаемо возможных союзов.

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