Народная артистка РСФСР Валентина Талызина рассказала о своем вкладе в создание популярного советского фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!». Актриса озвучивала главную героиню Надежду, которую сыграла польская актриса Барбара Брыльска.

По словам Талызиной, после «чернового» прогона фильма стал вопрос, кто озвучит героиню Брыльской. Рязанов пробовал на озвучивание разных советских артисток, которые великолепно озвучивали других, но ему никто не подходил. Актриса вспоминает, что она стала голосом Наденьки благодаря рекомендации Нины Скубай (будущей супруги Эльдара Александровича) и ассистента режиссера Елены Судаковой.

Рязанов сказал Талызиной: «Я не против, чтобы ты озвучивала. Если твой голос подойдет». Валентина Илларионовна призналась, что любимая новогодняя комедия миллионов советских зрителей была на волосок от того, чтобы оказаться на полке. По ее словам, если бы Рязанову не подошел ее голос, то режиссер уже был готов отказаться от выпуска фильма.