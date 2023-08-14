Народная артистка РСФСР Валентина Талызина рассказала о своем вкладе в создание популярного советского фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!». Актриса озвучивала главную героиню Надежду, которую сыграла польская актриса Барбара
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина рассказала о своем вкладе в создание популярного советского фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!». Актриса озвучивала главную героиню Надежду, которую сыграла польская актриса Барбара Брыльска.

По словам Талызиной, после «чернового» прогона фильма стал вопрос, кто озвучит героиню Брыльской. Рязанов пробовал на озвучивание разных советских артисток, которые великолепно озвучивали других, но ему никто не подходил. Актриса вспоминает, что она стала голосом Наденьки благодаря рекомендации Нины Скубай (будущей супруги Эльдара Александровича) и ассистента режиссера Елены Судаковой.

Рязанов сказал Талызиной: «Я не против, чтобы ты озвучивала. Если твой голос подойдет». Валентина Илларионовна призналась, что любимая новогодняя комедия миллионов советских зрителей была на волосок от того, чтобы оказаться на полке. По ее словам, если бы Рязанову не подошел ее голос, то режиссер уже был готов отказаться от выпуска фильма.

Вам может понравиться
Депутаты Бундестага давят на правительство ФРГ, чтобы вынудить его принять решение о поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus. Однако пока этот шаг скорее всего отложен, сообщает издание Bild. Эту информацию подтвердил

Шольц: Германия сосредоточена на поставках Киеву средств ПВО и танков

Депутаты Бундестага давят на правительство ФРГ, чтобы вынудить его принять решение о поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus. Однако пока этот шаг скорее всего отложен, сообщает издание Bild. Эту информацию подтвердил
В Уссурийске (Приморский край) на видео был заснят момент, как по затопленной улице города плыл киоск. Данный видеоролик был опубликован в местном сообществе «Городовой» соцсети ВК. На видео можно рассмотреть,

В Приморском крае сняли на видео киоск, плывущий по затопленной улице

В Уссурийске (Приморский край) на видео был заснят момент, как по затопленной улице города плыл киоск. Данный видеоролик был опубликован в местном сообществе «Городовой» соцсети ВК. На видео можно рассмотреть,
Два ярых националиста из украинского батальона «Айдар» (террористическая организация, запрещенная в России) ликвидированы в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин, отметив, что сведения подтверждают скорбные

На Украине ликвидировали боевиков националистического батальона «Айдар» Монаха и Торетто

Два ярых националиста из украинского батальона «Айдар» (террористическая организация, запрещенная в России) ликвидированы в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин, отметив, что сведения подтверждают скорбные