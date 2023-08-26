30-летний летчик-ас украинских ВВС с позывным «Джус» погиб 25 августа в столкновении двух истребителей МиГ-29. Портал Readovka уточнил, что произошло это над территорией Житомирской области.

«Джус» был самым «медийным» пилотом Воздушных сил Украины. Он регулярно писал посты в социальной сети Twitter и часто соглашался на интервью западным изданиям. Именно последние позиционировали его как «аса» и создавали летчику пиар.

О катастрофе в Житомирской области рассказали украинские телеграм-каналы. Они написали, что один из истребителей МиГ-29 рухнул на жилой дом, возможны жертвы и пострадавшие. Но официальной информации по этому инциденту нет, Киев не торопится сообщать о столкновении двух своих самолетов.

Отмечается также, что «Джус» был одним из главных претендентов на американский истребитель F-16 в случае отправки этих самолетов на Украину.