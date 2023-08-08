Совместная исследовательская группа в Японии, состоящая из специалистов Национального института материаловедения (NIMS) и Токийского университета, разработала самый быстрый в мире двухслойный транзистор, способный имитировать электрический отклик нейронов головного мозга человека. Об этом сообщает веб-ресурс Semiconductor Digest. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Транзистор с двойным электрическим слоем – наиболее перспективное решение в современной полупроводниковой технологии. Такой транзистор работает как переключатель, используя изменения электрического сопротивления, вызванные зарядом и разрядом двойного электрического слоя, образованного на границе между электролитом и полупроводником.

Подобный тип транзистора способен имитировать электрический отклик нейронов головного мозга человека (т. е. действовать как нейроморфный транзистор). Поэтому его использование в устройствах, связанных с применением искусственного интеллекта (ИИ), считается наиболее многообещающим.

Однако существующие двухслойные электрические транзисторы, как правило, весьма медленно переключаются между состояниями «включено» и «выключено». Типичное время перехода составляет от нескольких сотен микросекунд до 10 миллисекунд. Таким образом, разработка более быстрых транзисторов с двойным электрическим слоем является крайне актуальной задачей.

Исследовательская группа из Японии под эгидой NIMS смогла разработать двухслойный нейроморфный транзистор путем осаждения двух типов тонкопленочных материалов – керамических (тонкая пленка из пористого оксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия) и алмазных. Техпроцесс с использованием импульсного лазера позволил добиться осаждения с высокой степенью точности, в конечном итоге образуя двойной электрический слой на границе раздела «керамика/алмаз».

Тонкая пленка диоксида циркония способна адсорбировать большое количество воды в свои нанопоры и позволяет ионам водорода из воды легко мигрировать через нее, обеспечивая быструю зарядку и разрядку двойного электрического слоя. Этот эффект двойного электрического слоя позволяет транзистору работать очень быстро.

Исследовательская группа NIMS измерила фактическую скорость, с которой работает новый транзистор, подав на него импульсное напряжение, и обнаружила, что его быстродействие в 8,5 раз выше, чем у самых быстрых из существующих электрических двухслойных транзисторов, установив тем самым новый мировой рекорд.

Японские разработчики также подтвердили способность своего нового транзистора с точностью преобразовывать входные сигналы во множество различных выходных сигналов – что является необходимым условием совместимости транзисторов с нейроморфными устройствами, рассчитанными для работы с ИИ.

В рамках данного исследовательского проекта, помимо самого транзистора, была разработана и новая технология тонкопленочной керамики, способная быстро заряжать и разряжать двойной электрический слой толщиной в несколько нанометров.