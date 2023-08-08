В Госдуму было внесено предложение пересадить всех российских чиновников на автомобили отечественной сборки, после чего спикер парламента Вячеслав Володин выступил с заявлением о планах возродить производство автомобилей «Волга» в цехах
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Госдуму было внесено предложение пересадить всех российских чиновников на автомобили отечественной сборки, после чего спикер парламента Вячеслав Володин выступил с заявлением о планах возродить производство автомобилей «Волга» в цехах автосборочного предприятия из Нижнего Новгорода.

По словам спикера, в вопросе перехода на автомобили отечественного производства российским чиновникам необходимо начать с самих себя. Поэтому после обсуждения данной инициативы с лидерами всех фракций, представленных в Государственной Думе, решение было поддержано единогласно, резюмировал Володин.

Теперь российские чиновники смогут использовать только автомобили отечественной сборки. На сегодняшний день на автомобильной рынке России представлены модели «Лады», «Москвичей» и «Аурус», однако уже в ближайшем будущем в этот список добавятся автомобили марки «Волга».

По мнению Володина, используя государственную поддержку, отечественные автосборочные предприятия смогут намного быстрее наладить производство новых моделей и увеличить степень их локализации.

Вам может понравиться
Варшава может полностью закрыть границу с Минском, поскольку бойцы частной военной компании «Вагнер» пытались проникнуть на ее территорию со стороны Белоруссии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление заместителя

Руководство МВД Польши заявило о попытке бойцов ЧВК «Вагнер» проникнуть на территорию страны

Варшава может полностью закрыть границу с Минском, поскольку бойцы частной военной компании «Вагнер» пытались проникнуть на ее территорию со стороны Белоруссии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление заместителя
Предложенная стратегия ведения боевых действий американскими генералами стала провальной для украинской армии, поэтому командование ВСУ переходит к реализации на передовой тактики времен Второй Мировой. Об этом заявил полковник в отставке

Полковник Матвийчук: ВС Украины начали использовать тактику времен Второй Мировой

Предложенная стратегия ведения боевых действий американскими генералами стала провальной для украинской армии, поэтому командование ВСУ переходит к реализации на передовой тактики времен Второй Мировой. Об этом заявил полковник в отставке
Новая ролевая игра Baldurs Gate 3 по количеству онлайн-игроков в пике продемонстрировала результат в 712 тысяч пользователей. Данные показатели вплотную приблизили игру студии Larian к рекордсмену Steam – игре CS:GO.

Глава Larian Свен Винке не ожидал такой популярности Baldurs Gate 3: пиковый онлайн в Steam достиг 712 тысяч игроков

Новая ролевая игра Baldurs Gate 3 по количеству онлайн-игроков в пике продемонстрировала результат в 712 тысяч пользователей. Данные показатели вплотную приблизили игру студии Larian к рекордсмену Steam – игре CS:GO.