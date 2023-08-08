В Госдуму было внесено предложение пересадить всех российских чиновников на автомобили отечественной сборки, после чего спикер парламента Вячеслав Володин выступил с заявлением о планах возродить производство автомобилей «Волга» в цехах автосборочного предприятия из Нижнего Новгорода.

По словам спикера, в вопросе перехода на автомобили отечественного производства российским чиновникам необходимо начать с самих себя. Поэтому после обсуждения данной инициативы с лидерами всех фракций, представленных в Государственной Думе, решение было поддержано единогласно, резюмировал Володин.

Теперь российские чиновники смогут использовать только автомобили отечественной сборки. На сегодняшний день на автомобильной рынке России представлены модели «Лады», «Москвичей» и «Аурус», однако уже в ближайшем будущем в этот список добавятся автомобили марки «Волга».

По мнению Володина, используя государственную поддержку, отечественные автосборочные предприятия смогут намного быстрее наладить производство новых моделей и увеличить степень их локализации.