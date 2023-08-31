В Японии, в городе Уэнохара, префектура Яманаси, был арестован мужчина за съемку видео под юбкой 19-летней девушки, находившейся в торговом центре. Об этом сообщает издание Japan Today. 33-летний Хаято Акаги
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В Японии, в городе Уэнохара, префектура Яманаси, был арестован мужчина за съемку видео под юбкой 19-летней девушки, находившейся в торговом центре. Об этом сообщает издание Japan Today.

33-летний Хаято Акаги был арестован по подозрению в вуайеризме – при помощи смартфона он тайком снял интимные места девушки. Отмечается, что инцидент произошел в городском торговом центре, где девушка находилась вместе со своими родными. Один из родственников девушки заметил необычное поведение Акаги, поэтому сразу сообщил в правоохранительные органы. Полиция задержала мужчину прямо на месте преступления.

В Японии вуайеризм считается преступлением, поэтому за подглядывание, съемку интимных мест человека, подглядывание за ним в душе или туалете может привести к лишению свободы, сроком до 3х лет либо штрафом до 500 тысяч иен.

В последнее время во многих районах Японии участились случаи вуайеризма, что вызывает серьезную обеспокоенность у местного населения.

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