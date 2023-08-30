29 августа российские ВС ликвидировали сразу шестерых пилотов украинских Воздушных сил. Эту информацию опубликовал в социальных сетях Евгений Ракита, представляющий 18-ю отдельную бригаду армейской авиации Украины.

Он уточнил, что произошло это в районе Артемовска, где продолжаются напряженные бои. Подробности об обстоятельствах гибели спикер озвучивать не стал. Также он не назвал имен летчиков, сообщив лишь, что все они были офицерами Воздушных сил страны и выполняли боевое задание.

По предположениям российских экспертов, летчики могли быть ликвидированы в результате уничтожения российскими военными двух украинских вертолетов Ми-8.

Ранее также стало известно, что в Новоданиловке и Малой Токмачке Запорожской области ВС РФ сбили два украинских штурмовика Су-25.