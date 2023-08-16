В городе Грамаду в Бразилии умерла выдающаяся актриса Леа Гарсия, которая прославилась своими ролями в сериалах «Рабыня Изаура» и «Клон». Об этом сообщил информационный источник Globo.

В возрасте 90 лет Леа Гарсия скончалась вследствие инфаркта. Ее сын Марсело подтвердил эту информацию.

Актриса приехала в Грамаду для участия в кинофестивале Trofeu Oscarito, где ей должны были вручить награду как выдающейся знаменитости страны. Однако внезапно ей стало плохо, и Гарсию госпитализировали. Несмотря на усилия медицинских специалистов, спасти ее жизнь так и не удалось.

Леа Гарсия родилась 11 марта 1933 года в Рио-де-Жанейро. Свою актерскую карьеру она начала в детстве, снимаясь с 11 лет, и впоследствии стала популярной благодаря ролям в ряде известных сериалов. За свою долгую карьеру она сыграла в 72 фильмах.