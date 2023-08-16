В городе Грамаду в Бразилии умерла выдающаяся актриса Леа Гарсия, которая прославилась своими ролями в сериалах «Рабыня Изаура» и «Клон». Об этом сообщил информационный источник Globo. В возрасте 90 лет
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В городе Грамаду в Бразилии умерла выдающаяся актриса Леа Гарсия, которая прославилась своими ролями в сериалах «Рабыня Изаура» и «Клон». Об этом сообщил информационный источник Globo.

В возрасте 90 лет Леа Гарсия скончалась вследствие инфаркта. Ее сын Марсело подтвердил эту информацию.

Актриса приехала в Грамаду для участия в кинофестивале Trofeu Oscarito, где ей должны были вручить награду как выдающейся знаменитости страны. Однако внезапно ей стало плохо, и Гарсию госпитализировали. Несмотря на усилия медицинских специалистов, спасти ее жизнь так и не удалось.

Леа Гарсия родилась 11 марта 1933 года в Рио-де-Жанейро. Свою актерскую карьеру она начала в детстве, снимаясь с 11 лет, и впоследствии стала популярной благодаря ролям в ряде известных сериалов. За свою долгую карьеру она сыграла в 72 фильмах.

Вам может понравиться
Генерал-майор ФСБ в отставке? бывший контрразведчик Александр Михайлов рассказал, что выявлять простых граждан, которые были завербованы украинскими спецслужбами выявлять очень сложно. По его словам, правоохранителям всегда было сложно обнаруживать подпольные

Экс-разведчик назвал сложным поиск завербованных украинскими спецслужбами агентов

Генерал-майор ФСБ в отставке? бывший контрразведчик Александр Михайлов рассказал, что выявлять простых граждан, которые были завербованы украинскими спецслужбами выявлять очень сложно. По его словам, правоохранителям всегда было сложно обнаруживать подпольные
Анастасия Назаренко, выигравшая Олимпиаду 2012 года в групповом многоборье по художественной гимнастике, рассказала, от чего может испытать оргазм. Эту информацию она опубликовала в социальной сети «Инстаграм» (экстремистская организация, деятельность которой

Русская гимнастка рассказала, от чего испытывает оргазм

Анастасия Назаренко, выигравшая Олимпиаду 2012 года в групповом многоборье по художественной гимнастике, рассказала, от чего может испытать оргазм. Эту информацию она опубликовала в социальной сети «Инстаграм» (экстремистская организация, деятельность которой
Выход России из зерновой сделки отразился на Турции. Она стала терять свой особый статус в украинском конфликте. Вероятно, в ближайшее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Владимиром

“Коммерсантъ”: в Турции надеются на возобновление зерновой сделки

Выход России из зерновой сделки отразился на Турции. Она стала терять свой особый статус в украинском конфликте. Вероятно, в ближайшее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Владимиром