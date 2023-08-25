В состав экипажа потерпевшего крушение бизнес-джета Евгения Пригожина входила 39-летняя стюардесса Кристина Распопова. На борту самолета она оказалась единственной женщиной. Издание «Царьград», сообщившее о гибели стюардессы, рассказало, что она приходилась
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В состав экипажа потерпевшего крушение бизнес-джета Евгения Пригожина входила 39-летняя стюардесса Кристина Распопова. На борту самолета она оказалась единственной женщиной.

Издание «Царьград», сообщившее о гибели стюардессы, рассказало, что она приходилась сестрой заместителя прокурора города Еманжелинска Челябинской области. Никакого отношения к Пригожину девушка не имела.

За некоторое время до авиакатастрофы стюардесса Распопова связывалась с родными и сообщала, что сидит в кафе аэропорта, так как бизнес-джет забрали на небольшой ремонт. В связи с этим рейс задержался на несколько часов.

В пресс-службе прокуратуры Еманжелинска, куда обратились журналисты портала Ura.ru, гибель бортпроводницы Кристины Распоповой комментировать отказались.

В результате падения самолета погибли три члена экипажа и 7 пассажиров. В настоящий момент продолжается процедура их опознания.

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