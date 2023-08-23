В Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, который летел из Москвы в Санкт-Петербург. Информацию о крушении уже подтвердило МЧС РФ.

На борту самолета было 13 человек, 10 из которых – пассажиры. По предварительным данным, они все погибли при падении борта.

Также сообщается, что в самолете в Санкт-Петербург летел Евгений Пригожин. По информации Росавиации, он был пассажиром рейса.

Портал «Военное обозрение» сообщает, что причиной крушения стал террористический акт на борту Embraer Legacy. Данная информация проверяется российскими спецслужбами.

Тг-каналы также публикуют видеозаписи крушения частного самолета и последствия его падения. На кадрах одной из них видны горящие обломки борта. Очевидцы рассказывают, что перед падением слушали два громких звука, похожих на взрыв.