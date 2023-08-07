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В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) подвели предварительные итоги референдума по принятию новой конституции страны. Главные изменения: продление срока полномочий президента и снятие ограничений на число сроков. За новую конституцию проголосовали 95% населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Общенациональный референдум по новой конституции в ЦАР проходил 30 июля. Окончательные результаты подведут в конце августа, однако, по мнению, специалистов, уже очевидно, что большинство жителей Республики высказались в поддержку нового основного закона. По нему президентский срок продляется с пяти до семи лет. Кроме этого, один политик может становиться главой государства сколько угодно раз (сейчас действует норма, которая ограничивает президентство одного человека двумя сроками).

В настоящее время ЦАР возглавляет президент Фостен-Арканж Туадера. На пост главы государства он избирался уже дважды: в 2016 и 2020 годах.

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