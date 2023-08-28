Известный комик Максим Галкин (внесен Минюстом в список иноагентов в РФ), покинувший территорию России после начала спецоперации на Украине, не выступит со своей программой в Таллине (Эстония) 15 сентября. Об отмене выступления артиста сообщили на эстонской площадке Alexela Kontserdimaja. «Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.

Причина отмены концерта Галкина на данный момент не известна. Зрителям, купившим билеты, должны вернуть денежные средства или обменять билеты на концерты группы «Сплин» или Тилля Линдеманна.

Ранее сообщалось, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой отменить выступление Ани Лорак в Крокус Сити Холл. По информации Бородина, певица объявила о сборе средств на своей странице в соцсетях, которые будут направлены на поддержку украинцев. Он считает, что эти деньги могут пойти на поддержку украинской армии.