Американские специалисты из Университета Алабамы совершили прорыв в медицине. Им удалось произвести успешную трансплантацию почки свиньи человеку. Отмечается, что орган был генетически отредактирован. Результаты своего исследования специалисты опубликовали в издании
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Американские специалисты из Университета Алабамы совершили прорыв в медицине. Им удалось произвести успешную трансплантацию почки свиньи человеку. Отмечается, что орган был генетически отредактирован. Результаты своего исследования специалисты опубликовали в издании JAMA Surgery.

Пациентом стал 57-летний мужчина, страдающий хронической почечной недостаточностью, которая была неизлечима. Когда у пациента отмерли все клетки головного мозга, но сердце продолжало функционировать, ученые решились на данную операцию с разрешения родственников пациента.

Отмечается, что донорский орган предоставила компания Revivicor. Но перед трансплантацией почка животного были подвержены десяти генным модификациям. Специалисты удалили 4 гена животного типа, которые могли привести к отторжению органа человеческим организмом. А чтобы предотвратить свертываемость крови, было добавлено 6 человеческих генов.

Специалисты сейчас ведут наблюдение, каким образом работает пересаженный человеку орган животного. На данный момент почка функционирует в теле человека уже на протяжении месяца.

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