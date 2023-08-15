В США домашняя собака стала настоящим героем, так как спасла жизнь своему маленькому хозяину. Случай произошел в штате Коннектикут, в городе Шерман. Как рассказал владелец золотистого ретривера по кличке Джейк,
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В США домашняя собака стала настоящим героем, так как спасла жизнь своему маленькому хозяину. Случай произошел в штате Коннектикут, в городе Шерман. Как рассказал владелец золотистого ретривера по кличке Джейк, Грегори Грант, его 4-летний сын играл во дворе их частного дома. Однако через некоторое время во двор зашел дикий черный медведь.

Ребенок очень испугался животного, закричал и попытался убежать. В этот момент их пес встал на защиту своего маленького хозяина и погнался за медведем. Джейку удалось прогнать дикого хищника со двора. Все произошедшее было снято на камеры видеонаблюдения.

Грегори Грант после просмотра видеозаписи отметил, что медведь не проявлял агрессии, однако несмотря на это, их пес решил защитить ребенка. За героический поступок хозяин наградил собаку. Джейку были куплены его любимые лакомства, включая мороженное.

Пес Джейк теперь стал звездой в своем городе, ведь он доказал, что собаки являются настоящими защитниками человека.

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