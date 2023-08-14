Политики в США назвали неправильным, когда страна выделяет миллионы долларов военной помощи государству в Европе, но не в состоянии справиться с пожарами, которые охватили Гавайи. Выдержки из постов в соцсетях ряда американских политиков приводит РИА “Новости”.

Так, кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в социальной сети X (бывшая “Твиттер”) написал, что действия Белого дома – это позор. В то время, как Украина получает помощь, американские граждане на Мауи предоставлены сами себе. Республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин у себя в аккаунте обратила внимание, что администрация Джо Байдена скупо сообщает о ситуации на Мауи, но при этом часто заявляет о многомиллиардной помощи Киеву.

Пожары на Гавайях начались из-за высокой температуры воздуха и ветра, который принёс на территорию островов ураган. От пожаров пострадали сотни человек, уничтожено более 2 тысяч зданий.