Соединенные Штаты оказались в ловушке из-за своих действий на Украине и не видят из нее выхода. Американский портал Responsible Statecraft пишет, что у президента США Джо Байдена есть два варианта,
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Соединенные Штаты оказались в ловушке из-за своих действий на Украине и не видят из нее выхода. Американский портал Responsible Statecraft пишет, что у президента США Джо Байдена есть два варианта, но оба они не выдерживают никакой критики.

Первый вариант – это продолжать в том же духе, что и сейчас, поставляя Украине оружия и затягивая конфликт. В Вашингтоне уже сейчас понимают, что Киев не сумеет одержать победу ни при каких условиях, поэтому такой сценарий повлечет за собой негативные последствия не только для украинской государственности, но и для США.

Второй вариант – выход из конфликта. Он чреват тем, что и граждане Соединенных Штатов, и мировая общественность сочтут это поражением Байдена, как это было в Афганистане. А американскому лидеру совсем не хочется запомниться двумя столь серьезными проигрышами.

Автор публикации Бранко Марсетич пишет, что Байдену также придется сворачивать антироссийскую кампанию и как-то объяснять всему миру, что Россия совсем не враг и ее победа не является угрозой для планеты, как это говорилось ранее.

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