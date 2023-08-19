В США и в Киеве отлично понимали, что контрнаступление не принесет ВСУ никаких успехов. Цель этой операции крылась совершенно в другом, пишет издание WSWS.

Автор публикации Андре Дэймон пояснил, что Соединенные Штаты хотели путем украинского контрнаступления ослабить промышленность и экономику России. Также была еще одна цель.

«Настоящей целью США было максимизировать число убитых россиян, израсходовать российские военные материалы и ослабить российскую экономику, используя украинские силы в качестве пушечного мяса», – заявил эксперт.

Также он отметил, что провальное контрнаступление ВСУ приведет Вашингтон в отчаяние. Он полностью перестанет контролировать себя и может пойти на самую серьезную эскалацию конфликта с момента начала СВО.