В США и в Киеве отлично понимали, что контрнаступление не принесет ВСУ никаких успехов. Цель этой операции крылась совершенно в другом, пишет издание WSWS. Автор публикации Андре Дэймон пояснил, что
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В США и в Киеве отлично понимали, что контрнаступление не принесет ВСУ никаких успехов. Цель этой операции крылась совершенно в другом, пишет издание WSWS.

Автор публикации Андре Дэймон пояснил, что Соединенные Штаты хотели путем украинского контрнаступления ослабить промышленность и экономику России. Также была еще одна цель.

«Настоящей целью США было максимизировать число убитых россиян, израсходовать российские военные материалы и ослабить российскую экономику, используя украинские силы в качестве пушечного мяса», – заявил эксперт.

Также он отметил, что провальное контрнаступление ВСУ приведет Вашингтон в отчаяние. Он полностью перестанет контролировать себя и может пойти на самую серьезную эскалацию конфликта с момента начала СВО.

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