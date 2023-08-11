Американские БМП Bradley оказались самым уязвимым видом западной техники, поставляемой на Украину. Издание The Messenger пишет, что именно этих боевых машин с момента начала украинского контрнаступления было уничтожено больше всего.
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Американские БМП Bradley оказались самым уязвимым видом западной техники, поставляемой на Украину. Издание The Messenger пишет, что именно этих боевых машин с момента начала украинского контрнаступления было уничтожено больше всего.

Автор публикации Джошуа Киттинг напомнил, что Соединенные Штаты снабжают Киев дорогостоящим современным вооружением, таким как РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot, в скором времени к ним прибавятся еще и танки Abrams. Однако большинство боевых систем российские ВС уже ликвидировали.

В первые две недели ВСУ потеряли 20 процентов боевых систем, полученных от Запада. С тех пор они ведут себя более осторожно, предпочитая уничтожать в «мясных штурмах» личный состав и беречь технику НАТО.

С июня в боях ВСУ потеряли 23 боевых машины пехоты «Брэдли». Еще 21 единица получила серьезные повреждения и находится в ремонте.

«Более 60 боевых бронированных машин M113, 57 машин противоминной защиты Maxxpro и более 100 Humvee также были уничтожены, повреждены или потеряны. Стоимость всего этого уничтоженного оборудования, вероятно, исчисляется сотнями миллионов долларов», – добавил Киттинг.

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