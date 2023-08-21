Случаются ситуации, когда известный и любимый в народе актер теряет абсолютно все и становится ненужным даже своей родне. О трех артистах, которые столкнулись с нищетой, рассказал Дзен-канал «Ваша квартира». Так,
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Случаются ситуации, когда известный и любимый в народе актер теряет абсолютно все и становится ненужным даже своей родне. О трех артистах, которые столкнулись с нищетой, рассказал Дзен-канал «Ваша квартира».

Так, Валерий Магдьяш, прославившийся ролью Джамшута в проекта «Наша Russia», во время съемок зарабатывал по 1000 долларов в день. Он сумел собрать на покупку квартиры, однако по пути в банк его ограбили и забрали все деньги до последнего цента. В итоге актеру пришлось начинать все с нуля и он сейчас с огромным трудом сводит концы с концами.

Печальная судьба и у Алексея Катышева. В сказках, которые снимал Александр Роу, актер получил главные роли. Но после смерти режиссера предложения о съемках поступать перестали. Катышев ушел в таксисты, затем был обвинен в нападении на женщину и остался без жилья. От популярности не осталось и следа, бывший уже актер начал пить и в итоге скончался в нищете.

К Александру Кавалерову, известному по роли беспризорника «Мамочки» в советской картине «Республика ШКИД», слава пришла в 7 лет. Но потом карьера актера не сложилась. Он 7 раз женился, последняя супруга вместе с тещей присвоили себе его квартиру. Артист умер в коммуналке в 2014 году в маленькой комнатушке.

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