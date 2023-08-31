В Советском районе Брянска упали обломки беспилотного летательного аппарата ВСУ, который был сбит над городом. Местные жители сняли на видео остатки от вражеского дрона. Противник попытался осуществить атаку на областной центр Брянской области при помощи четырех дронов UJ-22. Однако все вражеские объекты были сбиты, разрушений и пострадавших нет.

На видеокадрах можно рассмотреть, как обломки беспилотника разбросаны по тротуару, неподалеку от проезжей части. Очевидцы сняли последствия падении вражеских дронов на улице города. Отмечается, что на месте падения БПЛА работают оперативные службы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате вражеской атаки БПЛА пострадавших и разрушений в городе нет, все дроны были успешно сбиты.

Ранее сообщалось, что 30 августа в Брянской области было сбито 7 единиц беспилотников самолетного типа. Кроме того вражеские дроны были сбиты в Подмосковье, в Рузском районе, в Орловской, Рязанской и Калужской областях.