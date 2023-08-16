В одном из районов города Москвы стая коз решила взобраться на припаркованные на стоянке автомобили. При этом очевидцы происходящего успели заснять момент нападения стаи коз на припаркованные машины в Южном Бутово.

На одном из опубликованных видео видно, как одна коза забралась на капот белого автомобиля Шкода Октавия пока ее соплеменники мирно ходят вокруг машины. Видео было опубликовано в группе «Южное Бутово М125» в социальной сети «ВКонтакте». При этом авторы паблика подписали его следующим образом: «Бутовский козлик: “Братаны, можете побыть на стреме, пока я постою на этой машине?”».

Другому очевидцу удалось запечатлеть момент, когда сразу шесть коз одновременно решили взобраться на капот желтого автомобиля Дэу Ланос. Вероятнее всего, таким образом животные пытались дотянуться до листьев деревьев.

Напомним, что летом прошлого года жители Южного Бутово планировали писать коллективную жалобу на хозяина коз, который разрешает животным самостоятельно гулять по улицам.