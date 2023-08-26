Версии популярных смартфонов от компании Apple iPhone 15 Pro и Pro Max выйдут в новой цветовой гамме. Тематический интернет-портал 9To5Mac опубликовал качественные изображения нового смартфона iPhone 15 Pro в цвете
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Версии популярных смартфонов от компании Apple iPhone 15 Pro и Pro Max выйдут в новой цветовой гамме. Тематический интернет-портал 9To5Mac опубликовал качественные изображения нового смартфона iPhone 15 Pro в цвете Titan Gray.

Сообщается, что новое поколение смартфонов iPhone 15 от компании Apple лишится исполнения в золотом цвете. Поэтому владельцам текущего поколения смартфона в золотом исполнении в случае перехода на более современную модель придется решиться, в каком из новых цветов приобрести устройство.

В новой цветовой гамме кроме Titan Gray будут доступны также смартфоны Apple iPhone 15 обновленного темно-синего оттенка, которые заменят собой версии устройств в исполнении Deep Purple.

Напомним, что премьера устройств нового поколения от компании Apple запланирована на сентябрь текущего года. Вероятнее всего кроме новых смартфонов iPhone 15 также будет представлена и новая версия смарт-часов Apple Watch Series 9.

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