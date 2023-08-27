С первого сентября в Российской Федерации водителей ждет ряд нововведений после вступления в силу обновленного перечня условий и неисправностей, при наличии которых дальнейшая эксплуатация транспортных средств будет запрещена.

Инспекторы смогут выписывать штрафы за эксплуатацию автомобилей с несоответствующей сезону резиной. В летний период (с июня по август) будет запрещено ездить на зимней резине с шипами. При этом в зимний период (с декабря по февраль) водители легковых транспортных средств (М1) и легких грузовиков (N1 с весом до 3,5 тонн) обязаны будут использовать только зимнюю резину. При этом езда в летний период на так называемых «липучках» допускается.

Также запрещено будет эксплуатировать автомобиль с неработающей системой ABS, если такова была предусмотрена заводом изготовителем. Инспекторам разрешат проверят наличие неисправности по индикатору на приборной панели. Штраф могут выписать и за видеорегистратор на лобовом стекле, который «закрывает собой значительную часть лобового стекла со стороны водителя».

Штрафы ждут и всех любителей тонировать свои автомобили. Сотрудники ГИБДД будут проверять соответствие светопропускаемости лобового и передних боковых стекол. Согласно регламенту, данные показатели должны быть не менее 70% и 60% для машин с бронезащитой.