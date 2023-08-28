Местные жители задержали предполагаемого педофила, который прямо на улице голый ниже пояса приставал к детям. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Саратов. Жесть. 18+». Известно, что голый ниже пояса мужчина был
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Местные жители задержали предполагаемого педофила, который прямо на улице голый ниже пояса приставал к детям. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Саратов. Жесть. 18+».

Известно, что голый ниже пояса мужчина был задержан горожанами по адресу 1-й проезд Скоморохова, 19. На опубликованных в Телеграм-канале кадрах можно увидеть, как местный житель удерживает предполагаемого педофила за волосы головы, чтобы тот не сбежал, а женщина снимает подозреваемого на камеру телефона.

Сообщается, что неизвестный мужчина приставал к двум мальчикам, которые обратились за помощью к местному жителю. В результате мужчина без штанов и трусов был задержан горожанами, которые вызвали сотрудников полиции.

Ранее в Санкт-Петербурге сожитель выбросил из окна третьего этажа свою возлюбленную за отсутствие приготовленного вовремя ужина. В итоге 43-летняя женщина была госпитализирована, а в отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

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