В соответствии с планом продления действующих линий метро в Санкт-Петербурге в течение 2024 года планируется построить 4 новые подземные станции. А в 2027 году ввести в эксплуатацию еще две. Глава
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В соответствии с планом продления действующих линий метро в Санкт-Петербурге в течение 2024 года планируется построить 4 новые подземные станции. А в 2027 году ввести в эксплуатацию еще две.

Глава дирекции транспортного строительства Евгений Варов в ходе нулевых чтений бюджета, прошедших 31 августа, рассказал о планах строительства новых подземных станций метро. По его словам, речь идет о двух новых станциях под названием «Казаковская» и «Путиловская», расположенных по линии Красносельско-Калининская.

Также в планах в течение 2024 года построить две новые станции под названием «Большой проспект» и «Театральная», расположенных на ветке метро Лахтинско-Правобережная. При этом до 2028 года данные станции будут работать в режиме прогона, без возможности подняться на поверхность.

После этого в течение двух последующих лет новостей о строительстве новых станций не будет. И только в 2027 года планируется строительство еще двух станций, расположенных на Невско-Василеостровской линии, под названием «Каменка» и «Богатырская».

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