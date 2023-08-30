На Украине атаку российских ракет на Киев и Киевскую область назвали наиболее масштабной с весны текущего года, пишет портал «Русская весна».

Для удара использовалось около 15 дронов-камикадзе «Герань», а также несколько десятков ракет Х-101/Х-555, выпускаемых со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Сразу в нескольких районах украинской столицы вспыхнули сильные пожары, тушить которые экстренным службам пришлось всю ночь.

На Украине не забыли рассказать, что «все ракеты сбила ПВО», а обломки некоторых из них спровоцировали возгорание торгового склада в Дарницком районе и промышленного предприятия и админздания в Шевченковском районе. Но эта версия не соответствует действительности.

Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что «админздание» на самом деле является зданием Главного управления разведки Украины, которая в основном и организует террористические налеты дронов на российские города. Торговый склад – это предприятие, на котором осуществлялась сборка беспилотников. Это подтверждается свидетельствами очевидцев, которые сообщают о вторичной детонации на этом объекте и множественных взрывах уже после попадания ракеты.

Киев об этом молчит, но зато публикует видеозаписи падения своих зенитных ракет на жилые дома. В результате этой своеобразной атаки на жителей Киева повреждены 6 зданий, имеются также сведения о погибших и пострадавших.