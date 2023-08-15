В Днепропетровске после прилета ракеты по одному из предприятий начался сильный пожар. РИАН со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели» пишет, что пока ликвидировать возгорание не удается.

О пожаре, к которому привел удар по промышленному предприятию, рассказал глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. Он отметил, что экстренные службы работают на месте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре под удар российских ракет попал завод «Южмаш».

Также 15 августа был нанесен самый масштабный с начала СВО удар по Западной Украине. Целые серии взрывов гремели во Львове и Луцке, в Ровенской и Хмельницкой областях. Атаке вновь подвергся военный аэродром в Староконстантинове.