После критики со стороны представителей Совета Европы власти Украины решили изменить закон о национальных меньшинствах. Соответствующий законопроект был внесён в Раду (украинский парламент). Об этом сообщает ТАСС. Ранее Венецианская комиссия
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После критики со стороны представителей Совета Европы власти Украины решили изменить закон о национальных меньшинствах. Соответствующий законопроект был внесён в Раду (украинский парламент). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Венецианская комиссия при Совете Европы после обращения ряда стран провела экспертизу и обратила внимание, что некоторые положения законов Украины об образовании, языке и меньшинствах идут вразрез с международными соглашениями и не соответствуют европейским ценностям.

Новый законопроект, как следует из пояснительной записки к нему, направлен на уточнение ряда критериев и вводит некоторые послабления относительно языков, на которых говорят национальные меньшинства на Украине, топонимики населённых пунктов и так далее. При этом на русский язык такие послабления предлагается не распространять, как во время боевых действий, так и в течение нескольких лет после их окончания.

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