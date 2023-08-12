В Уссурийске (Приморский край) на видео был заснят момент, как по затопленной улице города плыл киоск. Данный видеоролик был опубликован в местном сообществе «Городовой» соцсети ВК. На видео можно рассмотреть,
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В Уссурийске (Приморский край) на видео был заснят момент, как по затопленной улице города плыл киоск. Данный видеоролик был опубликован в местном сообществе «Городовой» соцсети ВК.

На видео можно рассмотреть, как по затопленной проезжей части плывет одноэтажное строение с двускатной крышей. Упершись углом в здание одного из магазинов, киоск останавливается, тем самым перекрывает дорогу автомобилистам.

Напомним, что вторые сутки в Приморье наблюдается сильный тайфун «Ханун». Река Раздольная вышла из своих берегов, затопив города и села региона. Из-за сильного шторма в Уссурийске произошел прорыв дамбы, возведенной на окраине города. Вода хлынула сильным потоком на улицы города, затопив при этом жилые дома. Особенно пострадали первые этажи, как многоквартирных, так и одноэтажных домов. Сотрудники МЧС проводят спасательные операции, помогая населению и животным в потопленных районах. В регионе развернуто 22 пункта временного размещения для эвакуированных жителей.

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