Правительство Германии получило от депутата бундестага запрос на информацию о поврежденных и уничтоженных в ходе конфликта на Украине немецких танков Leopard. Интересующие парламентария данные оно предъявлять отказалось.

Симтье Меллер, занимающая должность статс-секретаря Минобороны ФРГ, заявила, что правительство и военное ведомство в частности не владеют подобной информацией.

Она также отметила, что ВСУ не отправляют в бундесвер отчеты о пораженной или требующей серьезного ремонта боевой техники немецкого производства.

Напомним, телеканал CNN ранее назвал истребители F-16 заманчивой целью для ПВО России. Корреспонденты считают, что ВС РФ быстро уничтожит американские самолеты, что вызовет недовольство у простых американцев. Кроме того, США не простят президента Украины Зеленского за такую антирекламу.