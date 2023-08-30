Правительство Германии получило от депутата бундестага запрос на информацию о поврежденных и уничтоженных в ходе конфликта на Украине немецких танков Leopard. Интересующие парламентария данные оно предъявлять отказалось. Симтье Меллер, занимающая
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Правительство Германии получило от депутата бундестага запрос на информацию о поврежденных и уничтоженных в ходе конфликта на Украине немецких танков Leopard. Интересующие парламентария данные оно предъявлять отказалось.

Симтье Меллер, занимающая должность статс-секретаря Минобороны ФРГ, заявила, что правительство и военное ведомство в частности не владеют подобной информацией.

Она также отметила, что ВСУ не отправляют в бундесвер отчеты о пораженной или требующей серьезного ремонта боевой техники немецкого производства.

Напомним, телеканал CNN ранее назвал истребители F-16 заманчивой целью для ПВО России. Корреспонденты считают, что ВС РФ быстро уничтожит американские самолеты, что вызовет недовольство у простых американцев. Кроме того, США не простят президента Украины Зеленского за такую антирекламу.

Вам может понравиться
Киев все же прислушался к рекомендациям НАТО и сделал ставку на единственное направление. Он сосредоточил все свои силы у Работино в Запорожской области и пытается добраться до сухопутного коридора в

ВСУ сделали ставку на одно направление и пошли ва-банк под Работино

Киев все же прислушался к рекомендациям НАТО и сделал ставку на единственное направление. Он сосредоточил все свои силы у Работино в Запорожской области и пытается добраться до сухопутного коридора в
Не менее 20 беспилотных аппаратов использовал Киев для атаки на псковский аэропорт. Об этом сообщил тг-канал Mash. Жители Пскова оборвали телефоны местного управления МЧС из-за взрывов, яркого зарева над городом

Mash: аэропорт в Пскове атаковали минимум 20 украинских беспилотников

Не менее 20 беспилотных аппаратов использовал Киев для атаки на псковский аэропорт. Об этом сообщил тг-канал Mash. Жители Пскова оборвали телефоны местного управления МЧС из-за взрывов, яркого зарева над городом
Запад практически полностью приостановил процесс отправки на Украину высокотехнологического оружия. Выяснилось, что современные технологии на поле боя не столь эффективны, как ранее казалось США и НАТО, пишет портал «Свободная пресса».

СП: Нанодроны и «умные» западные ракеты ВСУ проиграли артиллерии РФ

Запад практически полностью приостановил процесс отправки на Украину высокотехнологического оружия. Выяснилось, что современные технологии на поле боя не столь эффективны, как ранее казалось США и НАТО, пишет портал «Свободная пресса».