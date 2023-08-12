Польские археологи в ходе раскопок на территории небольшой деревни Пень обнаружили захоронение «ребенка-вампира», который умер в 5-7 лет.

Ребенка похоронили с прикрепленным к ноге навесным замком и лицом вниз. По мнению экспертов, мальчика считали вампиром.

В народных верованиях распространены так называемые антивампирские практики. Захоронение лицом вниз осуществляется, чтобы вампир «ел землю и не причинял вред живым людям». Замок же необходим, чтобы умерший не восстал из мертвых.

В прошлом году на раскопках в этой же деревне было найдено захоронение женщины с таким же замком на ноге. Кроме того, над головой у нее размещался острый серп. Его установили таким образом, что если женщина попробовала бы «восстать», ей бы снесло голову.