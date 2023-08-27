Намеренная порча автомобилей на с украинскими номерными знаками в Польше приобрела массовый характер. Об этом сообщает издание «Украина.ру» со ссылкой на одного из пострадавших автовладельцев.

Сообщается, что неизвестные лица снимают с автомобилей украинских беженцев номерные знаки и выбрасывают их. Также отмечаются случаи, когда неизвестные лица царапают кузова и даже прокалывают колеса автомобилям с украинскими регистрационными знаками.

Пострадавшие отмечают, что в основном порча автомобилей происходит в ночное время суток. Один из украинских беженцев пожаловался на тот факт, что ему прокололи сразу два колеса. Причем автомобиль стоял на платной охраняемой стоянке. При этом, по его словам, испорченная резина ремонту уже не подлежит.

Вероятнее всего, поведение некоторых украинских мигрантов в Польше провоцирует в обществе протестные настроения. Ярким примером является погром, который устроило два беженца из Украины в польском хостеле в городе Гданьск 18 августа.