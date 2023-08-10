16-летняя школьница, тело которой нашли в овраге в Каменске-Уральском Свердловской области, в день своей гибели вернулась из Екатеринбурга, куда ездила сдавать вступительные экзамены, сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону. 9
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16-летняя школьница, тело которой нашли в овраге в Каменске-Уральском Свердловской области, в день своей гибели вернулась из Екатеринбурга, куда ездила сдавать вступительные экзамены, сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

9 августа в 20:17 в полицию обратилась мама школьницы с заявлением о ее пропаже. Территориальный отдел внутренних дел был поднят по сигналу «Сбор». Тело девушки нашли в 10-20 метрах от дорожки, по которой она шла вдоль лесопарка. Примерно в километре находилось кафе, которое в день приезда школьницы не работало.

«Дорогие каменцы! Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня», — написала девушка в своем последнем посте в Сети.

Известно, что школьница отправилась домой пешком от станции, так как никакого общественного транспорта не было. Ей предстояло преодолеть расстояние в 6 километров. В 23:30, через 25 минут после прибытия, она опубликовала в Сети упомянутое выше сообщение и больше на связь не выходила.

Тело девушки передано судебно-медицинским экспертам для установления причины смерти, Следственный комитет проводит процессуальную проверку.

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