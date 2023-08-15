Министерство обороны Российской Федерации представило выставку трофейной техники НАТО, которая была захвачена в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции российскими бойцами, на территории подмосковного парка «Патриот». В
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Министерство обороны Российской Федерации представило выставку трофейной техники НАТО, которая была захвачена в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции российскими бойцами, на территории подмосковного парка «Патриот».

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» в парке «Патриот» была организована выставка трофейного вооружения и военной техники ВС Украины, в том числе и производства западных стран. Выставку могут посетить участники форума и делегации в составе организованных групп.

Особое внимание на выставке было уделено военной технике производства США и других стран НАТО. Посетители выставки могут увидеть захваченные бронемашины Bushmaster австралийского производства, американский БТР М113, французский колесный танк AMX-10RCR и шведскую БМП CV90-40. Также на выставке представлены и образцы военной техники производства Великобритании, а именно бронемашины Mastiff и Husky, а также колесный бронетраспортер AT-105 Saxon.

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