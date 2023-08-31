Украинские и российские тг-каналы сообщают о мощных взрывах в Славянске, контролируемом Киевом. Местные жители пишут в социальных сетях и мессенджерах как минимум о четырех прилетах рядом с автовокзалом Славянска. По
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Украинские и российские тг-каналы сообщают о мощных взрывах в Славянске, контролируемом Киевом.

Местные жители пишут в социальных сетях и мессенджерах как минимум о четырех прилетах рядом с автовокзалом Славянска.

По предварительной информации, целью атаки был склад боеприпасов ВСУ, который успешно поражен. Помимо взрывов ракет отмечается также вторичная детонация, подтверждающая попадание по складу.

Напомним, в Славянске базируются крупные силы ВСУ, которые отправляются к Артемовску для ведения боевых действий на флангах города.

Российские ВС регулярно наносят мощные ракетные удары по тыловым районам Украины, уничтожая склады с боеприпасами и топливом, беспилотными аппаратами и техникой. Это дает возможность сорвать планы Киева по быстрому контрнаступлению, а также ликвидировать резервный личный состав, готовящийся к боевым действиям.

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