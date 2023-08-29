На Северном и Серафимском кладбищах началось прощание с погибшими в результате крушения борта Embraer 135BJ Legacy 600, принадлежащего основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. В результате аварии погибло трое членов экипажа и семь пассажиров, включая самого Пригожина.

На Северном кладбище священнослужители провели отпевание главного командира ЧВК «Вагнер» Валерия Чекалова с позывным «Ровер». Среди посетителей Северного кладбища журналисты заметили охранника Пригожина, Сергея Плащенко.

Также на кладбище был депутат Государственной думы от партии ЛДПР Василий Власов. Среди присутствующих журналисты отметили капитана 2-го ранга Андрея Палея, который в 2019 году был командиром 159-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами.

На Серафимовском кладбище был замечен сын бывшего спикера Государственной думы – телеведущий Дмитрий Грызлов. Отмечается, что на всех петербургских кладбищах была усилена охрана. На входе в Серафимовское кладбище были установлены рамки металлодетекторов. Охрана проверяет сумки посетителей.